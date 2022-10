Manchester City goleia United com show de Haaland e Foden

Cityzens derrotaram o rival por 6-3, num jogo que ficou marcado pelos hat-tricks de Haaland e Foden.

O Manchester City derrotou esta tarde o United, no dérbi de Manchester, por 6-3, e segue na perseguição ao líder Arsenal, com apenas menos um ponto que os gunners.

Os comandados de Pep Guardiola entraram a todo o gás e marcaram logo aos oito minutos por Phil Foden com uma boa assistência de Bernardo Silva. A seguir, Kevin De Bruyne abriu o livro e assistiu por duas vezes Erling Haaland, com destaque para o terceiro golo, que surgiu após um passe magistral. O avançado norueguês não quis só marcar e assistiu Phil Foden, para deixar o City a ganhar 4-0 ao intervalo.

O segundo tempo abriu logo com um golaço de Antony, através de um grande remate de fora de área. Haaland e Phil Foden responderam logo a seguir, para completarem ambos um hat-trick. Já perto do final do jogo, Martial marcou por duas vezes para fechar o resultado final em 6-3, em mais um grande jogo de Premier League.

O Manchester City segue no segundo lugar com 20 pontos, a um do líder Arsenal. Já o United segue no sexto posto com 12 pontos, com um jogo em atraso para alguns rivais.