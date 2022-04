Manchester City mantém-se líder e Arsenal vence em casa do Chelsea

Comitiva portuguesa na Premier League sorriu nos jogos desta quarta-feira.

O Manchester City recebeu e venceu o Brighton por 3-0 e mantém-se líder da Liga inglesa, depois do Liverpool, segundo classificado, ter batido o Manchester United na terça-feira.

João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares no triunfo caseiro, em jogo que ficou marcado pelo regresso de Rúben Dias à competição mais de um mês depois de se ter lesionado. Mahrez abriu caminho para a vitória dos "cityzens" na segunda parte, assistindo também o golo de Phil Foden, com Bernardo Silva a finalizar o triunfo já perto do final. Com este resultado o Manchester City continua na liderança da Premier League com mais um ponto que o Liverpool.

No dérbi de Londres o Arsenal deslocou-se ao Stamford Bridge para vencer o Chelsea por 4-2. Numa partida que teve Nuno Tavares a titular na lateral esquerda e Cédric Soares a entrar já na segunda parte, houve emoção de início ao fim.

Quatro golos em 32 minutos colocaram os adeptos em euforia: Nketiah abriu as contas dos "gunners" logo aos 13 minutos, mas Timo Werner empatou para o Chelsea pouco depois. Smith Rowe restabeleceu a vantagem forasteira, mas o golo de Azpilicueta levou o jogo empatado para o intervalo. Já no segundo tempo Nketiah voltou a fazer o gosto ao pé e a garantir uns importantes três pontos para o Arsenal. A formação de Mikel Arteta encontra-se no quinto lugar, mas com os mesmos 57 pontos que o Tottenham, quarto classificado, lugar de Liga dos Campeões.

Ricardo Pereira foi titular no empate do Leicester em casa do Everton, aumentando para dois a série de jogos sem vencer dos "foxes". Por fim, o Newcastle venceu o Crystal Palace em casa por 1-0, com golo de Almirón.