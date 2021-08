Manchester City oferece 150 milhões de euros por Kane

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:05 Facebook

O Manchester City não desiste de tentar contratar Harry Kane e desta vez está preparado para oferecer 150 milhões de euros pelo internacional inglês, depois do Tottenham ter rejeitado uma proposta de 100 milhões há umas semanas.

Harry Kane já demonstrou a vontade em sair do Tottenham em maio, alegando querer jogar na Liga dos Campeões e ambicionar uma equipa de maior calibre, de forma a poder conquistar títulos. Com isto em conta, o Manchester City apresentou uma proposta de 116 milhões de euros pelo avançado, que foi considerada curta por Daniel Levy, presidente do Tottenham.

Umas semanas depois, o "The Guardian" informa que o Manchester City tem 150 milhões de euros preparados para oferecer por Harry Kane, se a postura dos "Spurs" mudar, que até ao momento consideram que o avançado inglês é intransferível. No entanto, Daniel Levy estaria disposto a aceitar uma proposta de cerca de 175 milhões, um valor bem acima do proposto pelo City.

Kane deveria ter regressado aos treinos na semana passada, mas decidiu ficar mais tempo de férias e teve de cumprir uns dias de isolamento, o que atrasou o seu retorno ao Tottenham, que se espera que aconteça esta sexta-feira, e isso alimentou ainda mais a especulação da saída.

Pep Guardiola confirmou que o City tem interesse na contratação de Kane. "Se o Tottenham não quiser negociar, acabou. Mas se estiverem disponíveis a negociar, acredito que não seja só o Manchester City, mas muitos clubes a tentar assinar com ele", comentou o treinador dos "cityzens".

Harry Kane marcou 33 golos e fez 17 assistências em todas as competições na época passada ao serviço do Tottenham.