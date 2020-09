Manchester City oficializa Rúben Dias

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:09 Facebook

O central português assinou até 2026 com o clube inglês e afirmou que a mudança para Inglaterra era algo "que não podia recusar".

Começa, a partir desta terça-feira, uma nova aventura para Rúben Dias. O central de 23 anos assinou contrato até 2026 e junta-se agora a Bernardo Silva e João Cancelo no Manchester City. Na apresentação, o novo camisola três dos citizens considerou esta nova etapa como "fantástica".

"Ter a oportunidade de ingressar num clube como o Manchester City é uma oportunidade fantástica para mim e algo que não podia recusar. O sucesso deste clube fala por si. Eles têm sido a equipa dominante na Inglaterra nos últimos anos, desenvolvendo um futebol ofensivo que se encaixa perfeitamente no meu estilo de jogo", afirmou.

O Manchester City pagou 68 milhões de euros pelo jovem central, mais 3,6 em variáveis. Rúben Dias, que fez a formação no Benfica, despediu-se após três épocas ao serviço da equipa principal das águias. O central do Benfica disputou 137 jogos, marcou 12 golos e conquistou um campeonato e uma Supertaça. Diante do Moreirense, Rúben Dias, que soma ainda 19 internacionalizações, marcou o primeiro golo do encontro e foi capitão, naquele que acabaria por ser o jogo da despedida da Luz.