Manchester City paga 118 milhões por Grealish e Juventus anuncia avançado

Em dia com muitas confirmações, o destaque vai para o negócio entre Manchester City e Grealish, protagonistas da transferência mais cara da Premier League, e para o novo avançado da Juventus que já foi alvo do Benfica.

Manchester City: Esta será a grande transferência deste mercado. Jack Grealish está muito próximo de se juntar ao Manchester City e assinar um contrato válido para os próximos cinco anos, segundo informam os jornalistas Fabrizio Romano da Sky Sports e David Ornstein do The Athletic. O clube inglês deverá pagar cerca de 118 milhões de euros pelo atual jogador do Aston Villa, valor que o tornaria na contratação mais cara da história da Premier League e uma das mais dispendiosas de sempre.

Juventus: Cristiano Ronaldo tem um novo parceiro para o ataque na Juventus. O jovem brasileiro Kaio Jorge foi anunciado pela equipa de Turim, que publicou fotografias da chegada a Itália do antigo jogador do Santos. O avançado foi um alvo do Benfica, que chegou a acordo com o clube brasileiro para a sua contratação, mas a vontade do jogador foi de se juntar à Juventus.

SC Braga: O clube norte-americano Atlanta United fez uma proposta milionária ao SC Braga por Ricardo Horta. A equipa da MLS ofereceu cerca de 15 milhões de euros pelo jogador, valor com o qual o clube se comprometeu que deixaria Horta sair, deixando ao critério do avançado a decisão. Foi essa a posição que o SC Braga tomou, segundo o comunicado oficial, porém Ricardo Horta recusou abandonar o clube minhoto.

Países Baixos: Louis Van Gaal está de regresso à seleção dos Países Baixos. O treinador de 69 anos estava reformado desde 2016, depois de ter saído do Manchester United. Volta assim à Laranja Mecânica para cumprir a sua terceira passagem pela seleção nacional, assinando contrato até ao final do Mundial 2022. Van Gaal vem substituir Frank de Boer, selecionador que orientou a equipa no Euro 2020.

Mónaco: Myron Boadu foi confirmado esta quarta-feira como reforço para o ataque do Mónaco. O avançado de 20 anos é considerado uma das grandes promessas do futebol dos Países Baixos e assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas. Boadu marcou 35 golos nas últimas duas épocas ao serviço do Az Alkmaar e já foi convocado para a seleção principal do seu país, tendo apontado um golo.

Aston Villa: Leon Bailey é o mais recente reforço do Aston Villa, que poderá ocupar a vaga deixada por Grealish com o internacional jamaicano. O extremo que marcou nove golos e fez oito assistências na época passada, transferiu-se do Bayer Leverkusen por um valor a rondar os 37 milhões de euros e assinou contrato com duração de quatro temporadas. Esta é a segunda grande contratação do Villa para 21/22, depois de Emiliano Buendía, comprado ao Norwich por 38 milhões de euros.