Manchester City passa testemunho ao Liverpool com goleada

O Manchester City, ainda detentor do troféu, passou esta quinta-feira, de forma venenosa, o testemunho ao novo campeão Liverpool, goleando os "reds" por atípicos 4-0, no jogo que encerrou a 32.ª jornada da Liga inglesa.

Os "cityzens", atuais bicampeões ingleses, começaram por fazer uma 'guarda de honra' aos 'reds' antes do início do encontro, para depois libertarem as ofensivas sobre o adversário, com golos de Kevin de Bruyne, aos 25 minutos, de grande penalidade, Raheem Sterling, aos 35, e Phil Foden, aos 45.

No segundo tempo, um autogolo de Alex Oxlade-Chamberlain, aos 66 minutos, dilatou a vantagem do City, que só não terminou o jogo com uma mão cheia, porque o vídeoárbitro (VAR) anulou um golo ao argelino Riyad Mahrez, em tempo de compensação.

Os internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo iniciaram a partida no banco de suplentes do Manchester City, sendo lançados por Pep Guardiola no decorrer da segunda parte.

O City impôs ao Liverpool o segundo desaire na Premier League e reforçou o segundo posto, com 66 pontos, menos 20 do que o líder, que na semana passada confirmou a conquista do título de campeão inglês 30 anos depois.