Manchester City perde na visita ao Southampton

O guarda-redes Alex McCarthy segurou este domingo a surpreendente vitória do Southampton na receção ao Manchester City, por 1-0, ao efetuar inúmeras defesas decisivas na 33.ª jornada.

Che Adams marcou o único golo da partida, aos 16 minutos, na sequência de uma desatenção dos citizens e aproveitando o adiantamento de Ederson para colocar a bola por cima do guardião brasileiro.

Contudo, os saints têm de agradecer ao seu guarda-redes pela primeira vitória sobre o City desde 2016, já que Alex McCarthy se revelou um verdadeiro 'muro', travando o domínio e as consecutivas investidas da formação de Pep Guardiola.

Com este triunfo, o Southampton assegurou matematicamente a manutenção na Premier League, com 43 pontos, enquanto o Manchester City, que é segundo colocado, somou a nona derrota na prova e viu aumentar para 23 pontos a diferença para o líder e já campeão Liverpool, ao qual tinha aplicado uma pesada goleada na ronda anterior (4-0).

Os reds voltaram aos triunfos, diante do Aston Villa, por 2-0, com golos do senegalês Sadio Mané, aos 71 minutos, e do jovem médio Curtis Jones, que se estreou a marcar na 'Premier League', aos 89, no dia em que acertou a renovação de contrato com o Liverpool.

Os líderes e novos campeões têm 89 pontos e continuam à procura de superar o recorde de 100 pontos, marca com a qual o Manchester City se sagrou campeão inglês em 2017/18.

Já o Aston Villa mantém-se em zona de despromoção, no antepenúltimo lugar, ao somar a nona partida seguida sem vencer na prova.

O Sheffield United voltou a atrasar-se na luta por um lugar 'europeu', ao empatar 1-1 na visita ao Burnley, somando o quarto jogo sem vencer nos últimos cinco que disputou na competição.

James Tarkowski adiantou a formação da casa, aos 43 minutos, mas o irlandês John Egan repôs a igualdade, aos 80. Os blades caíram para o oitavo lugar, com 48 pontos, e foram ultrapassados pelo Arsenal, que soma mais um, depois do triunfo sobre o Wolverhampton (2-0), no sábado.

Newcastle (12.º classificado) e West Ham (16.º) empataram 2-2, com Miguel Almirón e Jonjo Shelvey a anotarem os tentos dos 'magpies' e Michail Antonio e Tomas Soucek a marcarem para os 'hammers', que continuam a apenas três pontos da zona de despromoção.

A 33.ª jornada da Premier League encerra na segunda-feira, com a receção do Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, ao Everton.