Manchester City sabe a 13 de julho se compete nas provas europeias

O Tribunal Arbitral do Desporto irá anunciar na semana de 13 de julho se os ingleses do Manchester City são ou não excluídos por dois anos das competições europeia

"A sentença final será conhecida durante a semana que se inicia a 13 de julho, segunda-feira", revelou esta quinta-feira o diretor geral do TAS, Matthieu Reeb, em declarações à Agência France Press.

Aquele organismo, com sede em Lausana, na Suíça, analisou durante três dias, no início de junho, por videoconferência, o recurso do Manchester City, que contesta a exclusão das competições europeias pela UEFA pelo não cumprimento das regras de fair-play financeiro.

A UEFA aplicou uma multa de 30 milhões de euros ao clube inglês, ao qual acusa de ter sobrevalorizado as receitas de publicidade no período entre 2012 e 2016.

As perdas financeiras para o Manchester City decorrentes de uma ausência das provas europeias excederiam em muito os 100 milhões de euros por ano e não deixaria de ter consequências nefastas para o clube, tendo em conta que a Liga dos Campeões serve como uma vitrina para os proprietários do clube, que são dos Emirados Árabes Unidos.

Se a decisão do TAS for favorável ao Manchester City, este poderá competir na Liga dos Campeões da próxima temporada para a qual está praticamente qualificado com o atual segundo na Premier League, com 11 pontos de avanço sobre o Manchester United, que ocupa o quinto posto, o primeiro a não dar acesso à prova de clubes mais importante da UEFA, quando faltam sete jornadas por disputar.

Outro grande clube europeu, o AC Milan, de Itália, foi afastado das competições europeias na época em curso depois de violar as regras do fair-play financeiro, uma decisão da UEFA que seria ratificada em junho de 2019 pelo TAS.