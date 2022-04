Manchester City sofre mas elimina Atlético de Madrid

JN Ontem às 22:15 Facebook

Os "colchoneros" não conseguiram desfazer o nulo no jogo da segunda mão e prevaleceu a vitória dos "cityzens" em Inglaterra (1-0).

Tensão máxima, quase 15 minutos de compensações e no fim foi o Manchester City a festejar o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões. Não sem muito sofrimento e alguma dose de sorte à mistura, diga-se.

No Wanda Metropolitano, a equipa de Pep Guardiola, com João Cancelo e Bernardo Silva, dominou a primeira parte e viu o poste negar-lhe o golo, mas o Atlético de Madrid puxou dos galões depois do intervalo e criou oportunidades para empatar a eliminatória, a última aos 90+14 minutos, com Ederson a negar o golo a Correa.

Por esta altura, o Atlético de Madrid já estava reduzido a dez jogadores devido à expulsão de Felipe e sem João Félix, substituído por Diego Simeone.

Os últimos minutos tiveram, aliás, paragens e interrupções de sobra, com as duas equipas (jogadores e staff) a perderem-se em confusões, empurrões e entradas mais duras.

Depois de eliminar o Sporting e o Atlético de Madrid, o Manchester City vai defrontar o Real Madrid nas meias-finais.