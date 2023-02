Manchester City "surpreendido" com acusação de infrações às regras financeiras

JN/Agências Hoje às 14:19 Facebook

O Manchester City manifestou-se "surpreendido" com a informação de que terá infringido o regulamento financeiro da Liga inglesa e expressou satisfação por poder fazer "valer a sua posição" perante uma comissão independente do organismo.

"O Manchester City está surpreendido com a divulgação dessas alegadas infrações das regras da Premier League, tendo em consideração o firme empenhamento [do clube no processo] e a vasta e detalhada informação que forneceu", indicou o bicampeão inglês, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

A Liga inglesa tinha anunciado poucas horas antes que o Manchester City iria responder perante uma comissão independente por numerosas violações do regulamento financeiro durante o período compreendido entre 2009 e 2018.

Entre as alegadas infrações estão falhas no fornecimento detalhado da informação financeira obrigatória, como remunerações de jogadores e elementos da equipa técnica, liderada pelo espanhol Pep Guardiola, além de outras relacionadas com o cumprimento das regras de fair-play financeiro.

O bicampeão inglês espera que a comissão "possa considerar, de forma imparcial, as extensas e irrefutáveis evidências que fazem valer a sua posição", manifestando-se confiante que a inocência do clube será provada e que "este assunto será arrumado de forma definitiva".

Este tipo de comissões funciona de forma independente da Liga inglesa e dos clubes que a integram. Os seus membros vão ser designados pelo presidente independente do Painel Judicial da Premier League e todos os procedimentos serão privados e confidenciais.

O período investigado começa na época 2009/2010 e prolonga-se até à atual. Em 2008, o Manchester City passou a ser propriedade do fundo soberano de Abu Dhabi.

O Manchester City, segundo classificado do campeonato inglês da época 2022/2023, atrás do Arsenal, detém um dos plantéis mais valiosos do futebol mundial, mantendo sob contrato três futebolistas internacionais portugueses: João Cancelo, emprestado em janeiro ao Bayern Munique, Rúben Dias e Bernardo Silva.

Em fevereiro de 2020, o clube foi suspenso provisoriamente pela UEFA de participar nas competições europeias por um período de dois anos, por infrações das regras de fair-play financeiro, mas a sanção foi anulada após recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto, em julho daquele ano.