Manchester City tenta renovação com Bernardo Silva. Borussia e Marselha descartam Cristiano Ronaldo

Num dia de mercado calmo, o Benfica tem mais um reforço a caminho e os nomes de Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva voltam a estar em destaque.

Benfica: Arne Slot, treinador do Feyenoord, confirmou, este domingo, que Fredrik Aursnes vai reforçar o Benfica por 15 milhões de euros. A equipa neerlandesa vai defrontar o Waalwijk para o campeonato, este domingo, e Aursnes, que tem sido apontado ao Benfica, não consta na ficha de jogo. Questionado sobre o atleta, o treinador do Feyenoord confirmou a saída do médio para o clube encarnado e até fala em valores. "Até há dois dias contava com o Aursnes e achava que ele ia jogar. Mas parece que ontem [sábado] as coisas tiveram um avanço decisivo. Ele treinou normalmente e fiz o plano de jogo a contar ele, mas esta é a situação neste momento do Feyenoord. Vamos ter de encontrar um substituto para ele, que seja realista. Se vai fazer falta? Sim, claro. Penso que todos os jogadores que saem por 15 milhões de euros ou mais não é por jogarem mal", afirmou Slot.

Ainda no universo benfiquista, o jornalista Fabrizio Romano avança que Ajax e Manchester United estão interessados na contratação do guarda-redes Vlachodimos.

Manchester United: O nome de Cristiano Ronaldo volta a estar em destaque no mercado de transferências, com o Marselha e o Borussia Dortmund a descartarem uma possível contratação do internacional português. Uma fonte da direção do clube francês assegurou, à estação televisiva RMC Sport, que "não tem intenção" de contratar, colocando um ponto final nos rumores e a equipa alemã vincou que "não pode entrar em loucuras". "Cristiano Ronaldo não se mudará para o Borussia Dortmund. São assim as coisas. Não houve qualquer contacto. Sem dúvida que é um jogador fantástico, um futebolista de classe mundial. Mas quando se diz que ainda lhe falta jogar na Bundesliga, isso não é problema nosso", afirmou ao "Bild" o diretor desportivo, Sebastian Kehl.

Manchester City: Apontado como possível reforço do Barcelona, Bernardo Silva ainda não tem o futuro certo mas o clube inglês pretende continuar com o internacional português no plantel. Segundo o "Daily Star", os campeões ingleses estão a preparar uma proposta de renovação com Bernardo, que tem mais três anos de contrato com o City. O jogador formado no Benfica aufere, atualmente, 176,7 mil euros por semana, mas, caso venha a aceitar esta oferta, poderá passar, diretamente, para o terceiro lugar da lista dos jogadores mais bem pagos de todo o plantel.