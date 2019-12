Manchester City vence Arsenal em Londres

Hoje às 19:33 Facebook

O Manchester City venceu, este domingo, na visita ao Arsenal, na 17.ª jornada da Liga inglesa, por 3-0, com todos os golos marcados no primeiro tempo, numa partida em que Kevin De Bruyne esteve em destaque.

Foi logo aos dois minutos que a formação comandada por Pep Guardiola se colocou em vantagem, com Kevin De Bruyne a finalizar de primeira, com um forte remate, após cruzamento do avançado brasileiro Gabriel Jesus.

Aos 15 minutos, foi a vez de o internacional belga servir o extremo inglês Raheem Sterling para o segundo do jogo.

Ainda antes do intervalo, aos 40, De Bruyne voltou a marcar, desta feita num remate cruzado à entrada da área adversária, depois de uma combinação com o jovem inglês Phil Foden, de 19 anos, e o encontro chegou ao intervalo com 3-0 no marcador.

Durante a segunda parte, os londrinos não foram capazes de contrariar a superioridade do City, e a partida terminou sem mais golos, com o City a aproximar-se do segundo lugar ocupado pelo Leicester (que empatou no sábado na receção ao Norwich).

O emblema de Manchester segue no terceiro posto com 35 pontos (menos quatro pontos do que o Leicester e menos 14 pontos do que o líder Liverpool).

Nos outros dois jogos do dia na Premier League, o Tottenham venceu o Wolverhampton por 2-1, com a vitória da equipa de José Mourinho sobre a formação liderada por Nuno Espírito Santo a ser conseguida nos descontos, enquanto o Manchester United cedeu um empate caseiro frente ao Everton (1-1).

No duelo entre treinadores portugueses, Lucas Moura (oito minutos) e Jan Vertonghen (90+1) marcaram os golos dos spurs, com Adama Traoré a marcar para os wolves aos 67.

Com a vitória, o Tottenham entra nos lugares europeus, depois de um mau arranque de época, ficando no quinto posto (26 pontos em 17 jogos), enquanto o Wolverhampton caiu para o oitavo lugar (24 pontos em 17 jornadas).

Já em Old Trafford, o Manchester United ficou em desvantagem aos 36 minutos devido a um autogolo do sueco Victor Lindelof (ex-Benfica), tendo conseguido chegar à igualdade aos 77 através do jovem avançado inglês Mason Greenwood (18 anos).

Com este desfecho, o Manchester United desceu para sexto (25 pontos), enquanto o Everton segue na 16.ª posição (18 pontos).