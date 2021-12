Manchester City vence e é mais líder

JN/Agências Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester City aumentou esta quarta-feira a vantagem no comando da Premier League ao vencer na capital o Brentford, por 1-0, na 20.ª jornada, enquanto o Chelsea voltou a tropeçar, ao empatar na receção ao Brighton.

A equipa de Pep Guardiola, com o trio português constituído por Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no 'onze', somou mais três pontos graças ao golo solitário do internacional inglês Phil Foden, aos 16 minutos, após assistência do internacional belga Kevin De Bruyne.

Os três portugueses jogaram os 90 minutos, numa partida que teve a curiosidade de Guardiola não ter operado qualquer substituição, com um 'banco' recheado de opções válidas.

No outro jogo de hoje da 20.ª jornada, o Chelsea, outro candidato ao título e atual campeão europeu, empatou em casa a um golo frente ao Brighton, somando o terceiro empate nos últimos seis jogos, nos quais regista ainda uma derrota e duas vitórias, o que equivale a uma perda de nove pontos.

A equipa londrina esteve a vencer desde o minuto 28, quando o avançado belga Romelu Lukaku abriu o marcador, até aos 90+1, altura em que o Brighton restabeleceu o empate pelo avançado Danny Welbeck, lançado em campo aos 80, a render o médio argentino Alexis Mc Allister.

Com estes resultados de hoje, o Manchester City, que lidera a 'Premier League' com 50 pontos (20 jogos), aumentou a vantagem para oito pontos para o seu mais direto perseguidor, o Chelsea, segundo classificado, com 42 (20), seguido do Liverpool, com 41 (19).