Manchester City vence e está mais firme no topo

JN/Agências Hoje às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester City saiu vitorioso da deslocação ao campo do Burnley (2-0), na 22.ª jornada da Premier League, e continua firme no comando.

O conjunto orientado pelo espanhol Pep Guardiola apresentou-se, mais uma vez, muito sólido na defesa, que contou com os portugueses João Cancelo e Rúben Dias entre os titulares, e somou o nono encontro consecutivo para as todas a competições sem sofrer golos. Relativamente a triunfos seguidos oficiais, alcançou o 13.º e igualou o registo do Arsenal, obtido em 2002.

No Turf Moor, os "cityzens" chegaram à vantagem logo aos três minutos, por intermédio do brasileiro Gabriel Jesus, ao aproveitar um remate do extremo luso Bernardo Silva, defendido para a frente por Nick Pope, seguindo-se o golo de Raheem Sterling (38), a passe de Gundogan, que praticamente garantiu a vitória antes do intervalo.

Este triunfo, o nono seguido na Premier League, permite ao City descolar, novamente, no topo, agora com 47 pontos e menos um jogo, depois de na quarta-feira ter sido apanhado, à condição, pelo rival United, segundo, com 44. Já o conjunto de Sean Dyche segue no 16.º posto, com 22.

Em Londres, com o luso Ivan Cavaleiro em campo na segunda parte, o Fulham manteve-se longe dos bons resultados, diante do Leicester, que teve Ricardo Pereira no "onze" e venceu pelo mesmo resultado, com golos de Iheanacho (17) e James Justin (44), ambos assistidos pelo médio James Maddison.

Os "foxes" sobem provisoriamente ao terceiro lugar, por troca com o campeão Liverpool, que ainda esta quarta-feira recebe o Brighton, enquanto o emblema de Craven Cottage não sabe o que é vencer na Liga há 11 partidas, e permanece na antepenúltima e 18.ª posição, com 14.