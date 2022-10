Manchester City vence e lidera à condição em Inglaterra

JN/Agências Hoje às 14:54 Facebook

O bicampeão Manchester City subiu, neste sábado, provisoriamente à liderança da Liga inglesa de futebol no arranque da 14.º jornada, com um triunfo por 1-0 no terreno do Leicester City, com três portugueses em campo.

No campo do atual 17.º classificado, um excelente golo do belga Kevin de Bruyne, aos 49 minutos, na marcação de um livre direto, decidiu a partida e colocou os 'citizens' à condição no topo da Premier League.

O Manchester City, bicampeão e quatro vezes vencedor da competição nas últimas cinco edições, passou a ter um ponto de vantagem sobre o Arsenal, de Cédric Soares e Fábio Vieira, que nesta ronda recebe no domingo o Nottingham Forest, último classificado.

João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares na equipa de Pep Guardiola, que lançou Rúben Dias no jogo aos 72 minutos.

Do lado do Leicester City, que é 17.º colocado com 11 pontos, dois acima da zona de despromoção, o lateral português Ricardo Pereira voltou a estar ausente devido a lesão.