Manchester City vence Fulham e sobe provisoriamente ao quarto lugar da liga

O Manchester City, que a meio da semana empatou (0-0) com o F. C. Porto para a Champions, venceu, este sábado, o Fulham por 2-0 na 11.ª jornada da liga inglesa e ascendeu provisoriamente ao quarto lugar.

Com os defesas internacionais portugueses Rúben Dias e Fábio Cancelo no onze e Bernardo Silva no banco, o City inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, por intermédio de Sterling, após um passe de Kevin De Bruyne.

O médio belga, que não alinhou no jogo com o F. C. Porto, ampliou a vantagem aos 26 minutos, na conversão de uma grande penalidade, a punir um derrube de Sterling na área.

O avançado português Ivan Cavaleiro, que na semana passada marcou na vitória por 2-1 sobre o Leicester, foi titular na equipa do Fulham, que com a derrota se mantém na 17.ª posição, com apenas um ponto de vantagem sobre o West Bromwich e o Burnley, que têm menos um jogo.

O City, que na próxima semana defronta o vizinho e rival United, subiu ao quarto posto com 18 pontos, menos um do que o Chelsea que é terceiro e que ainda hoje joga com o Leeds.

O Leicester, que no domingo joga com o Sheffield United, segue na quinta posição, em igualdade pontual com o City, seguido de um grupo formado por West Ham, Southampton, Everton e Wolverhampton, todos com 17 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Burnley empatou a um golo com o Everton, e mantém-se no penúltimo lugar da tabela, com seis pontos, mais cinco do que o último classificado, que é o Sheffield United, que ainda não somou qualquer vitória.

O Burnley inaugurou o marcador aos três minutos, com um golo de Robbie Brady, tendo o Everton chegado ao empate nos descontos do primeiro tempo (45+3) por intermédio de Dominic Calvert-Lewin, numa altura em que o português André Gomes já estava em campo, depois de ter substituído Fabian Delph aos 29 minutos.