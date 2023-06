Estrelinha e Rodri para um "triplete" histórico 

Vasco Samouco Ontem às 21:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Golo do médio espanhol leva City a juntar a "orelhuda" ao campeonato e à taça. "Nerazzuri" vendem cara a derrota e mereciam mais. Rúben Dias e Bernardo Silva na galeria dos campeões

Os adeptos do Manchester City não querem saber e daqui a uns anos já ninguém se lembrará, mas foi com uma exibição medíocre que os "cityzens" se sagraram campeões europeus pela primeira vez. Rodri é quem ficará eternizado como o autor do golo que tira esse peso demoníaco de cima do campeão inglês, perante um Inter de Milão que ameaçou o empate praticamente quase até ao apito final. Ederson defendeu quase tudo, a barra deu outra mãozinha e o sortudo City lá arrecadou a "orelhuda". Rúben Dias e Bernardo Silva são os portugueses que se juntam à elite.

A meio da primeira parte, Pep Guardiola não se conteve: "Relax, relax (relaxem, relaxem)", gritou, como um desabafo que resumia a toada do encontro. O City tolhido, impreciso no passe e a bola quase como um estorvo. Ainda assim, num fogacho, De Bruyne e Haaland quase construíram o 1-0. O Inter parecia mais confortável, insuficiente, contudo, para ameaçar Ederson. E foi assim que quase se passaram 68 minutos.