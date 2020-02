Manchester City vence West Ham e está a 22 pontos do líder Liverpool

JN/Agências Ontem às 22:10 Facebook

O Manchester City, com o internacional português Bernardo Silva a titular, recebeu e venceu (2-0) esta quarta-feira o West Ham no jogo em atraso da 26.ª jornada da liga inglesa.

A equipa de Manchester marcou um golo em cada parte, o primeiro pelo espanhol Rodri, à passagem da meia-hora, e o segundo aos 62, pelo internacional belga Kevin de Bruyne.

Bernardo Silva jogou durante os 90 minutos, enquanto o seu compatriota João Cancelo não chegou a sair do banco.

Com este triunfo, o Manchester City reforçou o segundo posto, com 54 pontos, mais quatro do que o terceiro classificado, o Leicester, que soma 50, seguido do Chelsea, com 41, e do Tottenham, de José Mourinho, com 40.

Na liderança segue isolado o Liverpool, com 76 pontos, enquanto o West Ham, hoje derrotado em Manchester, é 18º, primeiro lugar acima da 'linha de água', com 24 pontos.