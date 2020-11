Manchester United alvo de ataque informático

JN/Agências Hoje às 11:06 Facebook

O clube de futebol Manchester United foi alvo de um ataque informático e encerrou os sistemas informáticos por precaução, informou, na sexta-feira, a equipa da Premier League inglesa.

De acordo com o clube, os "sistemas críticos" necessários para a realização de jogos em Old Trafford, o estádio do Manchester United, não foram afetados, ou seja, não haverá entraves à realização do jogo deste sábado com o West Bromwich Albion.

"O clube agiu rapidamente para conter o ataque e está atualmente a trabalhar com especialistas para investigar o incidente e minimizar a atual disrupção", dá conta um comunicado do Manchester United.

A equipa de futebol profissional acrescenta que apesar de o ataque ter sido uma "operação sofisticada", o clube tem "protocolos extensos e procedimentos" para estas eventualidades.

"As nossas ciberdefesas identificaram o ataque e desligaram os sistemas afetados para conter os danos e proteger os dados", alegou.

O Manchester United acrescentou através da nota divulgada que não tem conhecimento de qualquer roubo de informações e dados pessoais dos adeptos e sócios do clube.