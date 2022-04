Manchester United anuncia Erik ten Hag como treinador

Susana Silva Hoje às 11:59 Facebook

O Manchester ​​​​​​​United anunciou, esta quinta-feira, a contratação do holandês Erik ten Hag para treinador da equipa principal a partir do final desta época e até ao final da temporada de 2025.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar a contratação de Erik ten Hag como técnico principal da equipa masculina, sujeito a requisitos de visto de trabalho, do final desta temporada até junho de 2025, com opção de prolongamento por mais um ano", avançam os "red devils", em comunicado publicado no site oficial.

John Murtough, diretor para o futebol, enalteceu o trabalho do novo treinador ao longo dos últimos quatro anos no Ajax. "Provou ser um dos mais excitantes e bem-sucedidos treinadores na Europa, reconhecido peço futebol atrativo e de ataque da equipa e compromisso com a juventude", justificou o responsável.

"Nas nossas conversações com Erik que conduziram a este compromisso, ficamos muito impressionados com a sua visão a longo termo para fazer o Manchester United regressar ao nível que queremos competir e a sua motivação e determinação para o conseguir", elogiou Murtough.

Por seu lado, Erik ten Hag salientou ser uma "grande honra" ser anunciado como treinador dos "red devils". "Estou extremamente excitado com o desafio que tenho pela frente. Conheço a história deste grande clube e a paixão dos adeptos e estou absolutamente determinado a desenvolver uma equipa capaz de devolver o sucesso que merecem", acrescentou.

E finalizou, dirigindo-se aos fãs do clube holandês, que vai orientar até ao fim da época.: "É difícil deixar o Ajax depois destes anos incríveis e posso assegurar aos nossos adeptos o compromisso e o foco de levar esta temporada até um final bem-sucedido antes de me mudar para o Manchester United".