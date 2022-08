Manchester United aponta a outros alvos e o novo concorrente de Vitinha e Renato no PSG

JN Hoje às 13:10 Facebook

Bruno Lage e Marco Silva recebem reforços no Wolverhampton e no Fulham, respetivamente, mas continua a ser no Manchester United que o mercado é tema principal, com Rabiot e Arnautovic a serem apontados a Old Trafford. Vitinha e Renato Sanches ganham um novo concorrente no meio-campo do PSG e Alexis Sánchez vai prosseguir a carreira em Marselha.

Sporting de Braga: O jovem avançado Idalécio Dias renovou até 2024 pelo clube arsenalista. "Quero somar muitos jogos, cumprir algumas metas individuais e ajudar a equipa a atingir os seus objetivos", disse o jogador, de 18 anos, que integra o plantel da equipa sub-23 bracarense.

Manchester United: Na ressaca da derrota diante do Brighton (2-1), na ronda inaugural da Premier League, os "red devils" retomam o difícil ataque ao mercado. Com o negócio Frenkie de Jong a perder força, Rúben Neves (Wolverhampton) e Rabiot (Juventus) surgem como alternativas ao médio do Barcelona. Segundo a imprensa italiana, o United terá ainda feito uma abordagem pelo avançado Marko Arnautovic, mas o Bolonha não ficou convencido com os 9 milhões de euros propostos pelo passe do internacional austríaco, de 33 anos.

Wolverhampton: Há mais um português a caminho dos Wolves. Gonçalo Guedes cumpre, hoje, os exames médicos rotineiros que antecedem a oficialização do acordo. Pelo passe do internacional português, o Wolverhampton paga perto de 30 milhões de euros ao Valência.

Fulham: Issa Diop troca de clube, mas não de cidade. O defesa central, de 25 anos, deixa o West Ham para se juntar ao "vizinho" londrino do Fulham, a troco de 20 milhões de euros. O novo reforço de Marco Silva vai assinar por cinco temporadas pelos "cottagers".

PSG: Depois dos portugueses Vitinha (ex-F. C. Porto) e Renato Sanches (ex-Lille), o campeão francês prepara-se para anunciar mais um reforço para o meio-campo. Fabián Ruiz, internacional espanhol do Nápoles, chega a Paris num negócio que rondará os 25 milhões de euros. O jogador era igualmente pretendido pelo Real Madrid.

Celta de Vigo: Carles Pérez foi cedido, até ao final da época, pela Roma ao clube da Galiza. O acordo inclui uma opção de compra, não obrigatória. Na temporada passada, o avançado, de 24 anos, disputou 28 jogos pelo emblema romano, tendo apontado três golos.

Marselha: Alexis Sánchez está a caminho do Vélodrome. O avançado, de 33 anos, vai rescindir o vínculo que o liga ao Inter de Milão até ao final desta época, antes de assinar até 2024 pelo Marselha.

NEC Nijmegen: Jasper Cillessen está de volta à liga neerlandesa e ao clube onde despontou para o futebol. O guarda-redes, internacional pelos Países Baixos, deixou o Valência e assinou por três temporadas pelo NEC Nijmegen. O plano do jogador passa por somar minutos para poder ser chamado ao Mundial, em novembro. Cillessen, de 33 anos, também representou o Ajax e o Barcelona.

Al-Ittihad: O internacional angolano Hélder Costa foi cedido, até ao final da época, ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Aos 28 anos, o antigo jogador do Benfica prepara-se para viver a primeira aventura fora da Europa, depois das experiências no Deportivo, Mónaco, Wolverhampton, Leeds e Valência. No Al-Ittihad, Hélder Costa terá como treinador o português Nuno Espírito Santo.