Manchester United, com Dalot e Bruno Fernandes, continua a vencer na pré-época

JN/Agências Hoje às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester United somou, esta terça-feira, a terceira vitória na digressão pela Ásia e Oceânia, ao bater o Crystal Palace por 3-1, com os futebolistas Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, e sem Cristiano Ronaldo.

O avançado alegou motivos familiares para não integrar a digressão de pré-época dos "red devils", num momento em que se fala da possibilidade de deixar o clube, com o qual assinou na última época e que não se apurou para a Liga dos Campeões.

Depois de golear o Liverpool em Banguecoque, por 4-0, e o Melbourne Victory por 4-1, já em Melbourne, o Manchester United voltou a dar boas indicações sob o comando do novo técnico, o neerlandês Erik ten Hag, ex-treinador do Ajax.

Face ao Cristal Palace, Anthony Martial abriu o marcador aos 17 minutos, com assistência de Diogo Dalot, e os internacionais ingleses Marcus Rashford e Jadon Sancho marcaram já na segunda parte, aos 48 e 59, respetivamente.

Com exceção do guarda-redes De Gea, o treinador trocou a equipa na segunda parte, com a maior parte das mudanças a partir dos 66 minutos, momento das saídas de Bruno Fernandes e Dalot, num jogo em que o suplente Will Fish foi expulso, aos 85.

No Palace, que mantém o treinador francês Patrick Vieira na liderança, Joel Ward reduziu, aos 74 minutos.

Na digressão, o United ainda defronta o Aston Villa, em Perth, no sábado, seguindo-se particulares já em solo europeu, com o Atlético Madrid, em Oslo (30 de julho), e com o Rayo Vallecano, já em Manchester (31 de julho).