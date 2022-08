Manchester United de mal a pior: "red devils" goleados com Ronaldo em campo

O Manchester United foi, este sábado, goleado (4-0) na visita ao Brentford na segunda jornada da Liga inglesa. Cristiano Ronaldo foi titular.

Foi uma tarde de pesadelo para o Manchester United. Depois da derrota (1-2) diante do Brighton na primeira jornada, a equipa de Erik tem Hag continua sem conhecer o sabor da vitória em jogos oficiais. Este sábado, foi goleado (4-0) na visita ao Brentford.

Com Cristiano Ronaldo a titular - uma novidade na era de Ten Hag - os "red devils" começaram a perder logo aos dez minutos, com Dasilva a aproveitar um erro da defesa para inaugurar o marcador, num golo marcado também por um grande erro de De Gea. Pouco depois, o guarda-redes quis começar uma jogada e passou a bola a Erikssen, que acabou por perdê-la para Jensen, que fez o segundo tento do encontro.

Ainda antes do intervalo, o United sofreu mais dois golos, por Bem Mee e Mbuembo, deixando Erik tem Hag incrédulo no banco. Com esta derrota, os "red devils" continuam sem somar qualquer ponto na Premier League e ficaram a um golo sofrido de igualar o pior arranque da história, registado em 1992/93