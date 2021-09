Manchester United eliminado e NES afasta Lage da Taça da Liga

JN Hoje às 22:24 Facebook

Sem Cristiano Ronaldo nas opções, o Manchester United foi eliminado pelo West Ham na terceira eliminatória da Taça da Liga Inglesa, ao perder em Old Trafford, por 1-0. O Tottenham segue em frente na prova após derrotar nas grandes penalidades o Wolverhampton.

O avançado internacional português ficou fora da partida, que contou com Diogo Dalot a titular e Bruno Fernandes a suplente utilizado.

O único golo da partida foi apontado por Lanzini, logo aos 9 minutos.

Já no embate entre treinadores portugueses, Nuno Espírito Santo foi mais feliz e afastou Bruno Lage da competição, ao vencer nas grandes penalidades por 3-2, após a igualdade a duas bolas no tempo regulamentar.

A jogar em casa, os "wolves", que tiveram os portugueses Ruben Neves, Fábio Silva e Daniel Podence no "onze" inicial, e Nélson Semedo e João Moutinho como suplentes utilizados, viram os "spurs" adiantarem-se no marcador e chegar ao 0-2 em pouco mais de 20 minutos, com golos de Ndombele (14) e Harry Kane (23).

No entanto, os locais reagiram e reduziram ainda antes do intervalo, por Dendoncker (36) e empataram a partida com um golo do português Daniel Podense, aos 58 minutos.

Com o resultado a manter-se inalterado até ao final dos 90 minutos, foi na lotaria dos penáltis que se decidiu o encontro.

Hee-Chan Hwang e João Moutinho foram os únicos a converter as penalidades pelo Wolverhampton, mas Rúben Neves, L. Dendoncker e C. Coady falharam. No Tottenham, Harry Kane, Reguilon e Bryan Gil atiraram certeiro, desperdiçando apenas Hoejbjerg.

Também nas grandes penalidades (4-3), o Chelsea afastou o Aston Villa, depois do 1-1 no final dos 90 minutos.

O Arsenal, com Cedric Soares e Nuno Tavares no "onze" titular, impôs-se ao Wimbledon, da League One (terceiro escalão), por 3-0, enquanto o Leicester derrotou o Millwall, do Championship, por 2-0. O Brighton afastou o Swansea City, por 2-0.