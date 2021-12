Manchester United empata após superar surto de covid-19

JN Hoje às 22:11 Facebook

Os "red devils" voltaram a competir após duas semanas a lidar com o vírus e falham a quarta vitória consecutiva frente ao Newcastle. Trio português foi titular.

Depois de duas semanas a trabalhar a meio-gás e de dois jogos adiados, devido a um surto de covid-19 na equipa que chegou a obrigar o clube a fechar as instalações, o Manchester United voltou aos relvados esta segunda-feira e para sofrer o primeiro revés no efeito Ralf Rangnick.

Frente ao Newcastle, os "red devils" podiam ter confirmado a melhor série de resultados na Premier League, mas falharam a quarta vitória consecutiva (1-1) e afastaram-se ainda mais do top-4.

Na casa do penúltimo classificado, e com Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no onze, o Manchester United raramente foi superior e chegou ao intervalo em desvantagem, graças ao golo de Saint-Maximin. Apesar do soco madrugador (sete minutos), o United demorou a reagir e foi só na segunda parte que mostrou alguma coisa. O suplente Cavani entrou para empatar e assegurar a conquista do ponto, salvo também pelos postes e pelas defesas de David De Gea, que voltou a exibir-se a bom nível.

A Premier League não pára, apesar das queixas de vários treinadores, e volta amanhã à ação, com mais quatro jogos. O Arsenal-Wolverhampton e o Leeds-Aston Villa foram adiados devido a surtos de covid-19.