Manchester United escorrega e Mourinho cai na Taça

Novo percalço para o Manchester United no campeonato, desta feita na casa do lanterna vermelha, Burnley, com um empate a uma bola. Na Taça de Itália, a Roma de José Mourinho caiu na visita ao Inter, em jogo dos quartos de final.

Os red devils foram dominadores na primeira parte e venciam ao intervalo por 1-0, com um golo de Paul Pogba. Diogo Dalot e Bruno Fernandes figuraram entre os titulares, Cristiano Ronaldo começou no banco, com Ralf Ragnick a justificar que neste encontro "é preciso correr muito". A verdade é que o capitão da seleção nacional foi lançado durante a segunda parte, numa altura em que os locais já tinham empatado a partida, com tento de Jay Rodriguez.

A segunda parte do Manchester United foi sofrível e até teve alguma sorte por ter saído de Burnley com um ponto. Com este resultado, abre a porta a ser ultrapassado por Arsenal, Tottenham e Wolves, todos com jogos em atraso e, consequentemente, cair para o oitavo lugar.

Em Itália, José Mourinho caiu na Taça, frente ao antigo clube, Inter, perdendo por 2-0. O técnico português foi recebido com uma chuva de aplausos, numa casa onde foi campeão europeu. Em campo, os nerazzurri foram mais fortes que os romanos, que contaram com Rui Patrício e Sérgio Oliveira no onze, e os golos de Dzeko e Alexis Sanchez serviram para selar passagem às meias-finais.