Manchester United fica-se pelo nulo em Leeds e pode ver Leicester aproximar-se

JN/Agências Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester United ficou-se, este domingo, pelo nulo na visita a Leeds, na 33.ª jornada da Liga inglesa, e pode ficar com menos margem no segundo lugar, caso o Leicester vença o Crystal Palace.

Em Elland Road, os "red devils", comandados pelo internacional português Bruno Fernandes, foram a equipa que esteve sempre mais perto de desfazer o resultado, mas faltou alguma competência para desmoronar a defesa dos anfitriões, que contaram com o luso Hélder Costa de início.

Na presente edição da Premier League, o Manchester United é, agora, o clube que regista mais nulos (sete), ficando a apenas um do registo alcançado por si em 1980/81.

Numa classificação liderada pelo Manchester City, com 77 pontos, o United permanece isolado no segundo posto (67), mas pode ver o terceiro classificado Leicester (59) encurtar distâncias. O Chelsea, quarto, com 58, ocupa a última vaga que dá acesso direto à Liga dos Campeões.

Já o Leeds não perde há seis jogos e segue num confortável nono posto, com 47 pontos.

O início de tarde foi um verdadeiro pesadelo para o treinador português Nuno Espírito Santo, ao ver o Wolverhampton ser goleado em casa pelo Burnley (4-0), que teve no avançado neozelandês Chris Wood a grande figura no Molineux Stadium.

O jogador de 29 anos conseguiu o seu primeiro hat-trick na Premier League, ao 132.º jogo, ao marcar de pé direito aos 15 e 21 minutos e de cabeça, na sequência de um canto, aos 44, sentenciando, praticamente, o jogo antes do intervalo.

PUB

Na segunda parte, o Burnley limitou-se a controlar as investidas dos anfitriões, mas ainda conseguiu um quarto golo, agora por intermédio de Ashley Westwood, que faturou aos 85 minutos, servido pelo inevitável Woods.

Na formação da casa, o treinador português Nuno Espírito Santo fez entrar de início os compatriotas Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves e Daniel Podence e ainda lançou, na segunda parte, Fábio Silva e Vítor Ferreira.

Com esta golada, o Burnley saltou, à condição, para o 14.º lugar, com 36 pontos, enquanto o Wolverhampton manteve-se no 12.º, com 41.