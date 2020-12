Manchester United ganha ao Everton e completa as meias da Taça da Liga

JN/Agências Hoje às 22:28 Facebook

O Manchester United apurou-se, esta quarta-feira, para as meias-finais da Taça da Liga inglesa após vencer (2-0) em casa do Everton, resultado construído já nos minutos finais.

Os red devils foram melhores, mas só aos 88 minutos desbloquearam o jogo, com um forte remate do avançado uruguaio Edinson Cavani.

Bruno Fernandes, que teve como rival André Gomes no onze rival, atirou à quina da trave com o poste aos 90+5, instantes antes de o francês Martial surgir na cara do guarda-redes e sentenciar a eliminatória, com o Everton já desestruturado na defesa.

O Manchester United junta-se ao Manchester City, que defende o troféu, ao Tottenham de José Mourinho e ao surpreendente Brentford, do 'championship', que, na terça-feira, se impôs por 1-0 em casa do Newcastle.

O Tottenham ganhou por 3-1 na visita ao Stoke City, da segunda divisão, enquanto, na terça-feira, o Manchester City se tinha imposto por 4-1 no reduto do Arsenal.

Devido à pandemia covid-19, as meias-finais serão disputadas a uma só mão, a 05 e 06 de janeiro, com a final a decorrer no Estádio de Wembley, em 25 de abril.