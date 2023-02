Manchester United garante presença na final da Taça da Liga

JN/Agências Ontem às 22:39 Facebook

O Manchester United confirmou, esta quarta-feira, a qualificação para a final da Taça da Liga inglesa, ao vencer novamente o Nottingham Forest, por 2-0, na segunda mão das meias-finais, marcando encontro com o Newcastle.

Uma semana depois do triunfo por 3-0, na primeira mão, os "red devils" impuseram-se em Old Trafford com golos do francês Anthony Martial, aos 73 minutos, pouco depois de ter rendido Wout Weghorst, e do brasileiro Fred, aos 76.

Além de ter sido titular e capitão no United, o internacional português Bruno Fernandes ainda participou na jogada do segundo golo, desmarcando, com uma 'trivela', Marcus Rashford, que depois assistiu o médio canarinho.

O Manchester United vai disputar pela 10.ª vez a final da Taça da Liga inglesa, tendo erguido o troféu pela última vez em 2017, então sob o comando do português José Mourinho.

Na final, agendada para 26 de fevereiro, em Wembley, a formação treinada pelo neerlandês Erik ten Hag vai defrontar o Newcastle, que eliminou o Southampton na outra meia-final.

Esta será, de resto, a primeira vez que os dois clubes se defrontam na final da competição, sendo que, em termos globais, a última decisão entre ambos remonta a 1999, quando os 'red devils' bateram os "magpies" por 2-0 na Taça de Inglaterra.