Manchester United goleia Liverpool em jogo de preparação

Filipe Trindade Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Em duelo realizado em Bangkok, na Tailândia, o Manchester United - que ainda não conta com Cristiano Ronaldo - venceu, por 4-0, os "reds" alinharam com Fábio Carvalho e Luis Díaz na equipa inicial. Darwin foi suplente utilizado e estreou-se aos 61 minutos.

Estreia em grande para o Manchester United na pré-época (ainda sem Cristiano Ronaldo), com os red devils a conseguirem um dominante triunfo frente ao velho rival Liverpool (4-0).

Com o português Fábio Carvalho no onze, os reds começaram muito mal e à meia hora de jogo já perdiam por 3-0. Jadon Sancho (12 minutos), Fred (30) e Anthony Martial (33) fizeram o gosto ao pé.

Após o descanso, e como é habitual nesta fase pré-competição, as equipas sofreram uma avalanche de alterações e foi Ten Hag, novo técnico do United, a colocar os menos experientes em campo. Mesmo assim, a equipa de Manchester conseguiu manter a coesão defensiva e chegou ao quarto golo, por intermédio de Facundo Pellistri (77). O ex-Benfica Darwin Núñez estreou-se pelos reds aos 60 minutos.

No próximo jogo, o Manchester United vai enfrentar a equipa do Melbourne Victory, na Austrália, que recentemente contratou o avançado português Nani. Já o Liverpool irá marcar encontro com o Crystal Palace, num jogo que será realizado em Kallang, Singapura.