Manchester United humilhado pelo Brighton

Os "red devils" perderam por quatro golos sem resposta e podem cair para o sétimo lugar da Premier League.

A história da época 2021/22 do Manchester United conheceu, este sábado, mais um episódio nefasto, com os "red devils" a sofrerem uma pesada derrota no campo do Brighton (4-0).

Com Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, o United foi arrasado pela equipa de Graham Potter, sendo que a goleada ficou completa na primeira hora de jogo.

Ao intervalo, o Brighton ganhava por 1-0 (golo de Caicedo) e foi na segunda parte que as coisas descambaram.

Em dez minutos, os "seagulls" marcaram por três vezes (Cucurella, Gross e Trossard) e confirmaram a maior vitória de sempre do Brighton sobre o Manchester United.

Por outro lado, o Wolverhampton, de Bruno Lage, esteve a perder 2-0 no campo do Chelsea, mas evitou a derrota com um golo aos 90+7 minutos. Antes disso, Trincão marcou um golaço e deu início à recuperação.