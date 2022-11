Manchester United multa Cristiano Ronaldo e avalia rasgar contrato

Clube inglês não perdoa entrevista polémica de CR7. Técnico Erik ten Hag admite saída imediata do jogador.

O Manchester United está disposto a aplicar uma multa milionária a Cristiano Ronaldo, no valor de um milhão de euros e a antecipar o divórcio com o craque português, na sequência da entrevista explosiva dada por CR7 em Inglaterra, em que se queixou do clube, do treinador e dos dirigentes dos "red devils".

Em reação à entrevista, o United prepara-se para antecipar o divórcio com o jogador, que tem contrato com o clube até junho de 2023. Mas, antes de preparar o "rasgar" do contrato, admite multar CR7 por um milhão de euros.

O jornal inglês "The Sun", o mesmo a quem o internacional português deu a polémica entrevista, adiantou a disposição do clube e precisou que a resposta estará para breve.