Manchester United não deixa sair Ronaldo

CR7 está comprometido com o projeto do clube inglês, mas está preocupado pela passividade do clube no mercado de transferências.

A especulação à volta da continuidade de Cristiano Ronaldo no Manchester United é muita, mas o clube inglês, sabe o JN, não autoriza a saída do avançado internacional português no imediato. Além disso, Ronaldo também está comprometido com o projeto dos red devils e, por isso, não pediu para abandonar Old Trafford, apesar de estar preocupado com a passividade da estrutura na abordagem ao mercado de transferências. Essa preocupação está relacionada com relação afetiva que tem com o clube.

Depois de ter sido associado ao Bayern Munique, Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do clube alemão, desmentiu que os bávaros estivessem interessados em Ronaldo como hipótese para colmatar a possível saída de Lewandowski para o Barcelona. "Cristiano Ronaldo é um jogador de topo com uma carreira notável. No entanto, os rumores do nosso interesse não são verdadeiros", afirmou à Sky Sports alemã.

Na temporada passada, Ronaldo, de 37 anos, destacou-se no Manchester United, ao contrário da cinzenta prestação da equipa inglesa. Participou em 38 jogos, marcou 24 golos e fez três assistências, sendo mesmo melhor marcador da equipa.