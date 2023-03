Manchester United nos quartos e uma surpresa chamada Grimsby Town

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes como titulares, sobreviveu a um susto provocado pelo West Ham e garantiu um lugar nos quartos de final da Taça de Inglaterra. Nos jogos desta quarta-feira, destaque para dois resultados históricos, protagonizados por Grimsby Town e Sheffield United.

Em Old Trafford, o United viu-se em desvantagem aos 54 minutos, quando Benrahma marcou para o West Ham, mas um golo na própria baliza de Aguerd mudou o rumo dos acontecimentos, com Garnacho e Fred a estabelecerem o resultado final.

A temporada do Southampton, atual último classificado da Premier League, sofreu mais um duro golpe esta quarta-feira, com a equipa a dizer adeus à prova, após perder em casa, por 2-1, com o Grimsby Town, clube do quarto escalão do futebol britânico e que não atingia esta fase da competição desde 1939.

Menos surpreendente, mas ainda assim digno de registo, foi o triunfo do Sheffield United, que joga no Championship (segunda divisão) sobre o Tottenham, por 1-0, que ditou o adeus dos Spurs à mais antiga prova de clubes do mundo.