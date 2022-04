Manchester United perde com o Everton e falha assalto a lugar europeu

JN Hoje às 16:13 Facebook

Os comandados de Ralf Ragnick caíram no terreno dos azuis de Liverpool por 0-1 e não conseguem subir ao sexto lugar

A série negativa do Manchester United continuou este sábado. Os red devils viajaram à casa do Everton, perderam por 0-1 em encontro da 32.ª jornada da Liga inglesa e contam apenas com uma vitórnia nos últimos sete jogos em todas as competições.

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes jogaram os noventa minutos, Diogo Dalot não saiu do banco. Do lado do Everton, André Gomes também foi suplente não utilizado.

O golo de Anthony Gordon aos 27 minutos foi suficiente para os toffees levarem os três pontos e porem ponto final na série de três derrotas consecutivas.

O Manchester United está agora no sétimo posto, fora dos lugares europeus, com 51 pontos, os mesmos que o West Ham, que ocupa o sexto lugar, o primeiro com vaga europeia.