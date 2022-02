Manchester United rescinde patrocínio com companhia aérea russa

JN/Agências Hoje às 16:57 Facebook

Clube inglês terminou o patrocínio que o ligava à companhia aérea russa Aeroflot, em resposta à invasão da Ucrânia ordenada por Vladimir Putin, anunciaram esta sexta-feira os red devils.

A Aeroflot é a companhia aérea oficial do Manchester United desde 2013 e é a que o clube inglês costuma usar para os jogos europeus.

No entanto, já esta semana, para a deslocação a Espanha, para defrontar na quarta-feira o Atlético de Madrid (1-1), para a Liga dos Campeões, a comitiva inglesa voou com uma companhia aérea diferente.

Esta decisão ocorre depois de o governo britânico ter proibido os aviões da Aeroflot de sobrevoar o espaço aéreo do Reino Unido e as autoridades aéreas do país terem retirado a sua licença de voo.

"Devido aos eventos na Ucrânia, encerrámos o nosso patrocínio com a Aeroflot. Entendemos as preocupações dos adeptos de todo o mundo, que estendemos aos afetados por esta situação", refere em comunicado o Manchester United.