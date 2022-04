Manchester United revela que Ronaldo não joga em Liverpool

JN Hoje às 12:31 Facebook

Clube inglês explica que o internacional português vai falhar o jogo de hoje para "apoiar os seus entes queridos neste momento extremamente difícil", após o falecimento de um filho durante o parto.

Depois de terem revelado, ontem, nas redes sociais, que um dos gémeos que esperavam faleceu durante o parto, naquela que descreveram como "a maior dor que quaisquer pais podem sentir", Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez receberam várias mensagens de condolências e de apoio.

Após ter completado o 60.º hat-trick da carreira na última jornada da Premier League, diante do Norwich, Ronaldo seria um dos nomes importantes do Manchester United para a visita a Liverpool, mas os responsáveis dos "red devils" decidiram "dispensar" o avançado depois deste trágico momento, lembrando que "a família é o mais importante".

"Confirmamos que ele não estará presente no jogo contra o Liverpool, em Anfield, esta terça-feira. Cristiano, estamos todos a pensar em ti e dar força à tua família", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial do clube inglês.

O Liverpool-Manchester United, referente à 30.ª jornada da Premier League, está marcado para as 20 horas de hoje, em Anfield Road.