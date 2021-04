Manchester United, Roma e Villarreal ganham vantagem fora

JN Hoje às 22:13 Facebook

O Manchester United, a AS Roma e o Villarreal alcançaram triunfos importantes fora de casa na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Os "red devils", com Bruno Fernandes a titular, foram ao recinto dos espanhóis do Granada, que começou de início com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, ganhar por 2-0, numa partida dirigida pelo árbitro luso Artur Soares Dias.

Numa partida muito morna, os ingleses adiantaram-se no marcador, por Markus Rashford, aos 31 minutos. Os espanhóis entraram melhor no segundo tempo, mas aos pontos o conjunto de Old Trafford foi equilibrando e controlando o jogo.

Em cima dos 90 minutos, Bruno Fernandes sofreu uma grande penalidade e o próprio tratou de a converter, pese o guarda-redes português ter adivinhado o lado e quase conseguido segurar o remate do compatriota.

Na Holanda, a formação orientada pelo luso Paulo fonseca conseguiu dar a volta ao marcador e vencer o Ajax por 2-1. Aos 39 minutos, Klaassen colocou os da casa a ganhar, mas Lorenzo Pellegrini, aos 57, e Ibañez, muito perto do final (87), protagonizaram a reviravolta que deixa os romanos em vantagem para a segunda mão.

Também fora de portas, ganharam os espanhóis do Villarreal. O "submarino amarelo" foi à Croácia derrotar o Dínamo Zagreb, por 1-0, com o único tempo a ser apontado em cima do intervalo (44), por Gerard Moreno, na conversão de uma grande penalidade.

Em Londres, o nulo entre Arsenal e Slavia de Praga permaneceu até perto dos 90 minutos. Com o português Cédric Soares a titular, os "gunners" adiantaram-se no marcador aos 86 minutos, por Pépé, e quando o triunfo parecia seguro, nos últimos instantes Holes (90+4) igualou a partida.