Manchester United segue imparável na era pós-Ronaldo

O Manchester United venceu, neste sábado (1-0), no reduto do Wolverhampton, em jogo da 18.ª jornada da Premier League, mantendo a toada vitoriosa, desde que Cristiano Ronaldo rescindiu contrato com a equipa.

O Manchester United consolidou, neste sábado, o quarto lugar na liga inglesa de futebol, ao vencer, fora, o Wolverhampton, por 1-0, em jogo da 18.ª jornada da competição.

Foi a quinta vitória consecutiva dos "diabos vermelhos" e a terceira desde que CR7 deixou em novembro passado a equipa, após ter rescindido o respetivo contrato, que só acabava no próximo verão.

O conjunto orientado por Erik ten Hag, com Bruno Fernandes a titular, atrasou a desejada recuperação do Wolverhampton, agora sob o comando do espanhol Julen Lopetegui, que entrara na competição a vencer.

O avançado inglês Marcus Rashford, que entrou na segunda parte, apontou o único golo do encontro, a 14 minutos do fim, tento que teve assistência de Bruno Fernandes.

O Wolverhampton, que se encontra, à condição, no décimo sexto lugar da Premier League, alinhou de início com seis portugueses: José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Matheus Nunes, João Moutinho e Podence, sendo que Gonçalo Guedes, outro luso da equipa, foi suplente não utilizado.