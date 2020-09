Manchester United segue na Taça da Liga inglesa

JN Hoje às 23:18 Facebook

O Manchester United apurou-se esta noite de terça-feira para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa ao vencer, fora, o Luton, por 3-0, com uma assistência de Bruno Fernandes no último golo.

O espanhol Juan Mata diantou os "red devils" antes do intervalo (44 minutos), de penálti, com o golo da tranquilidade a só surgir perto do final, por Marcus Rashford.

O internacional português só entrou no segundo tempo, mas a tempo de dar o contributo ao fazer o passe para o golo de Mason Greenwood, já nos descontos.

A surpresa do dia aconteceu no terreno do West Bromwich, com a eliminação da equipa da casa pelo Brentford, do Championship, nas grandes penalidades (5-4), após o 2-2 no final do tempo regulamentar.

O West Ham goleou o Hull City, por 5-1, enquanto o Newport County, da League Two (terceiro escalão do futebol inglês), se impôs ao Watford, do Championship, por 3-1.

O Leyton-Tottenham foi adiado após vários jogadores do clube da casa terem testado positivo à covid-19.