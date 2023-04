Manchester United segura jovem promessa até 2028

O Manchester United renovou contrato com Alejandro Garnacho, vinculando o argentino ao clube britânico até 2028.

O contrato do extremo, de 18 anos, terminava no final da próxima temporada, mas os responsáveis dos "red devils" decidiram prolongar o vínculo devido às prestações de Garnacho durante esta temporada.

Garnacho chegou a Manchester em 2020, então com 16 anos, vindo do Atlético Madrid e foi-se impondo progressivamente até fazer parte do plantel liderado por Ten Hag.

Esta época o argentino já tem quatro golos em 29 jogos.