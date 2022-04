Manchester United só tem 14 jogadores disponíveis frente ao Chelsea

Os problemas continuam a acumular para o Manchester United. A equipa de Cristiano Ronaldo vem de duas derrotas consecutivas e encontra-se no sexto lugar da Liga inglesa, a seis pontos dos lugares de Liga dos Campeões e com mais um jogo que os adversários diretos. Para a próxima partida, só há 14 jogadores disponíveis.

Os "red devils" enfrentam o Chelsea esta quinta-feira, às 19.45 horas, em jogo relativo à 37ª jornada da Premier League e o treinador Ralf Rangnick poderá contar apenas com 14 jogadores do plantel principal para o embate frente aos "blues".

"Vamos tentar alinhar com a melhor equipa possível. Neste momento, temos 14 jogadores disponíveis na nossa equipa principal, mais três ou quatro jovens jogadores que vão fazer parte da lista de convocados", informou Rangnick, na conferência de antevisão ao jogo. Harry Maguire (lesionado no joelho) e Jadon Sancho (amigdalite) juntaram-se à lista de indisponíveis, onde já se encontravam Paul Pogba, Fred, Edison Cavani e Luke Shaw, com Wan-Bissaka ainda em dúvida.

"Não acho que faça sentido falarmos e especularmos sobre a Liga dos Campeões, temos de ser realistas. Mesmo que ganhemos os últimos quatro jogos, não está nas nossas mãos", referiu, quanto à possibilidade do Manchester United ainda alcançar um lugar de Champions League.