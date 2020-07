Manchester United vacila no último minuto e falha subida ao pódio

JN Ontem às 22:56 Facebook

O Manchester United empatou, esta segunda-feira, em Old Trafford, frente ao Southampton (2-2), com os "saints" a marcarem o golo da igualdade aos 90+6.

O Southampton abriu o marcador, logo aos 12 minutos, por intermédio de Armstrong, que recebeu um cruzamento de Redmond, após um erro de Paul Pogba à entrada da área.

A resposta do Manchester United não tardou a chegar e, oito minutos depois, Rashford, a passe de Martial, colocou tudo novamente empatado. Com Bruno Fernandes a bom nível, e em minutos que se revelaram frenéticos, Anthony Martial, numa transição rápida entrou na área e disparou certeiro para o 2-1.

Na segunda parte, os "saints" deram vários sinais que não estavam satisfeitos com o resultado e se aos 86 minutos, De Gea, com uma defesa mesmo ao jeito dele, conseguiu segurar a vantagem, o último minuto do jogo trouxe uma sina distinta. Entrado aos 88 minutos, Obafemi deixou Lindelof a fazer má figura e, num canto, fez o 2-2.

Com este resultado o United não conseguiu superar o Chelsea e Leicester e segue com 59 pontos, os mesmos que os "Foxes" e com menos um que o Chelsea que continua no terceiro lugar, apesar da derrota frente ao Sheffield.