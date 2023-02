Manchester United vence e assume provisoriamente segundo lugar da liga inglesa

JN/Agências Hoje às 16:58 Facebook

O Manchester United venceu o Leeds por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da liga inglesa, e assumiu provisoriamente o segundo lugar da prova, com um ponto de vantagem sobre o rival City, que joga ainda este domingo.

Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze, o Manchester United só chegou aos golos nos últimos 10 minutos, com Marcus Rashford e Garnacho a marcarem aos 80 e 85 minutos.

O triunfo no terreno do Leeds, que não vence para a liga há oito jogos e ocupa a 15.ª posição da tabela, permitiu ao United subir à segunda posição da tabela, com 46 pontos (em 23 jogos), mais um do que o City (21 jogos), que recebe hoje o Aston Villa, e a cinco do Arsenal (21), que lidera.