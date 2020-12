Manchester United vence em Sheffield e é sexto

JN Hoje às 23:23 Facebook

O Manchester United ganhou, esta noite de quinta-feira, ao Sheffield United, por 3-2, em jogo da 13.ª jornada da Premier League, e ascendeu ao sexto lugar.

O avançado inglês David McGoldrick abriu o marcador para os da casa logo aos cinco minutos, mas os "red devils" reagiram e ainda antes do intervalo deram a volta ao marcador com golos do britânico Marcus Rashford, aos 26, e do francês Anthony Martial, aos 33.

Já no segundo tempo (51), Rashford aumentou a vantagem para a equipa do médio português Bruno Fernandes, que começou a partida a titular, tendo sido substituido aos 80 minutos.

No entanto, o Manchester United acabou o jogo algo pressionado após o 2-3 de McGoldrick, a três minutos do apito final.

Com este triunfo, o emblema de Old Traford ascendeu à sexta posição, a cinco pontos do líder Liverpool, mas menos um jogo.

No outro encontro do dia, o Aston Villa empatou, a zero, em casa com o Burnley, e desperdiçou a oportunidade de subir na tabela, ocupando o 11.º lugar.