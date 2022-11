Manchester United vence mas termina no segundo lugar

O Manchester United venceu esta quinta-feira à tarde a Real Sociedad por 1-0, com golo de Garnacho, assistido por Cristiano Ronaldo, mas falhou em terminar no primeiro lugar do Grupo E e poderá agora ser adversário do Sporting no play-off de qualificação para os oitavos de final da Liga Europa.

Sensações mistas para o Manchester United. Com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot a titulares, os "red devils" venceram a Real Sociedad por 1-0, com um golo de Alejandro Garnacho, assistido por CR7, mas falharam em terminar com uma diferença de golos superior ao do conjunto espanhol e, por isso, terminam a fase de grupos no segundo lugar.

Esta posição obriga o Man United a ir ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e um dos adversários possíveis é o Sporting, que terminou no terceiro posto do grupo da Liga dos Campeões.

O sorteio do play-off realiza-se na segunda-feira.