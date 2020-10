Manchester United vence PSG com golo de Bruno Fernandes

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:06 Facebook

O médio português fez o gosto ao pé na vitória (2-1) dos red devils frente ao PSG, no Parque dos Príncipes, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A influência de Bruno Fernandes no Manchester United é cada vez mais inquestionável e no dia em que se estreou como capitão, o médio "brindou" o momento especial com um golo.

Aos 23 minutos, o camisola 18 foi chamado a bater uma grande penalidade. Após falhar a primeira tentativa, o árbitro mandou repetir devido ao posicionamento de Keylor Navas. Bruno Fernandes não falhou e inaugurou o marcador.

Veja o golo:

O PSG, com Danilo a titular, respondeu na segunda parte - Anthony Martial marcou na própria baliza - e, perto o Manchester United acabou por selar a reviravolta Marcus Rashford na capital francesa.

Com este triunfo, o Manchester United som a três pontos e lidera o Grupo H em igualdade pontual com o Leipzig, que também esta terça-feira venceu (2-0) o Basaksehir.

Confira os resultados da primeira jornada da Champions:

Grupo E

Rennes - Krasnodar, 1-1

Chelsea - Sevilha, 0-0

Grupo F

Zenit - Club Brugge, 1-2

Lazio - Borussia Dortmund, 3-1

Grupo G

Dinamo Kiev - Juventus, 0-2

Barcelona - Ferencvaros, 5-1

Grupo H

Paris Saint-Germain - Manchester United, 1-2

Leipzig - Basaksehir, 2-0