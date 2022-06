Mané já aterrou em Munique e Kritciuk regressou ao Gil Vicente

JN Hoje às 13:19 Facebook

Sadio Mané foi filmado à saída do avião, na manhã desta terça-feira, em Munique, onde deverá realizar os habituais exames médicos antes de assinar pelo Bayern Munique. Por Portugal, o guarda-redes Stanislav Kritciuk (ex-Zenit) está de regresso ao Gil Vicente.

Gil Vicente: É um regresso a Portugal e a um clube onde apesar de ter realizado apenas seis jogos deixou boas memórias. Stanislav Kritciuk, que na época passada rendeu 2 milhões de euros aos gilistas aquando da sua transferência para o Zenit, está de volta a Barcelos, a custo zero, num contrato válido por três temporadas.

"Exatamente há um ano fui anunciado jogador do Gil Vicente. Um ano depois estou de volta. Porque aqui sinto-me em casa", disse o guardião num vídeo partilhado pelos gilistas.

Torreense: O ex-internacional João Tomás é o novo diretor desportivo do Torreense, clube recém-promovido à Liga2. "É uma honra apresentar o João Tomás como diretor desportivo. É uma pessoa que se enquadra com aquilo que queremos para o Torreense. Estamos noutra realidade e precisamos de pessoas com experiência e dentro daquilo que é o futebol profissional em Portugal. Vai ser uma mais-valia", disse o diretor geral, Bruno Vitorino, em conferência de Imprensa.

Bayern Munique: Promete ser uma das transferências mais sonantes - não pelo valor envolvido, mas pela qualidade do jogador - e está muito próxima de se concretizar. Sadio Mané já viajou até Munique para realizar os habituais exames médicos pelo Bayern. Segundo alguns orgãos de comunicação alemães, o jogador senegalês deverá ser apresentado quarta-feira.

Real Madrid: Vinícius Júnior é uma promessa para os próximos anos. O extremo brasileiro, que foi um dos grandes protagonistas da época passada e que gerou o interesse de clubes como o PSG, revelou que vai renovar.

"Vou continuar no maior clube do mundo", afirmou Vinícius ao canal brasileiro Sport TV.