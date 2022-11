Mané vai ser chamado à seleção do Senegal mesmo lesionado

JN Hoje às 15:32 Facebook

De acordo com a agência de notícias AFP, Sadio Mané será convocado pelo selecionador senegalês, Aliou Cissé, para a fase final do Campeonato do Mundo, apesar de se ter lesionado no último jogo do Bayern Munique.

Sadio Mané fez soar os alarmes dos adeptos senegaleses após ter sido substituído no jogo do Bayern Munique com o Werder Bremen, na passada terça-feira, com queixas na perna direita.

O clube alemão detalhou que o avançado sofreu uma lesão no perónio, que o deixa definitivamente fora do próximo compromisso dos bávaros, diante do Schalke 04, para a Bundesliga.

Pese embora a situação clínica do jogador, fonte da Federação senegalês revelou à AFP: "Uma coisa é certa, Sadio Mané estará na lista (de convocados para a fase final do Mundial)".

Mané, de 30 anos, prossegue a recuperação da lesão no perónio, persistindo as dúvidas sobre as reais possibilidades de vir a ser utilizado por Aliou Cissé durante a fase de grupos do Mundial, na qual o Senegal medirá forças com Catar, Países Baixos e Equador.

O avançado do Bayern Munique, para onde se mudou no final da época passada após vários anos de sucesso no Liverpool, é a grande figura da seleção senegalesa, tendo mesmo sido eleito o segundo melhor do jogador do mundo na última temporada, apenas atrás de Karim Benzema (Real Madrid). Na Alemanha, Mané leva leva 11 golos em 23 jogos.