Mangala reage após ter acusado positivo ao Covid-19

O francês Eliaquim Mangala viu diagnosticada a Covid-19, neste domingo, e umas horas depois já reagiu. O ex-F. C. Porto afirmou "estar bem" e sem sintomas "associados ao vírus" e apelou às pessoas que fiquem nas suas residências.

"Estou em casa e sem contacto com a minha família. Aprendi que podemos transportar o vírus sem ter sintomas, é por isso que recomendo a todos para seguirem as medidas e evitarem contacto com outras pessoas, ao máximo, mesmo que se sintam bem", escreveu o defesa nas redes sociais.

"Se todos respeitarmos estas instruções, juntos vamos evitar a propagação ao máximo e lutar para evitar a transmissão às pessoas, que possam ter sintomas agravados. Obrigado pelo apoio e pelas mensagens, cuidem de vós mesmos e dos vossos, respeitem as instruções para evitar a propagação", concluiu.

Recorde-se que Mangala foi um dos cinco jogadores do Valência afetados pelo surto do novo coronavírus.